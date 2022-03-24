Більш ніж 20 військових підприємств Росії зупинились через брак деталей, – Генштаб ЗСУ

Не вистачає окупантам і живої сили, тому вони шукають її в приватних військових компаніях і призивають офіцерів запасу.

Військово-політичне керівництво Росії вирішило скоригувати плани ведення подальшої війни в Україні через провал термінів своїх цілей. Військові керівники починають усвідомлювати, що наявних сил і засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих території та ведення оборонних дій.

За останні два тижні більш ніж 20 російських воєнно-промислових підприємств призупинили або повністю припинили свою діяльність через відсутність комплектуючих частин і деталей. Зокрема, зупинилося виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві “Вимпел”, повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Через великі втрати особового складу Росія мобілізує офіцерів запасу, рядових і сержантів. Також залучають найманців з приватних військових компаній. До військових частин направляють застарілу бронетехніку. Крім того, на захоплених українських територіях росіяни крадуть вантажівки та спільгосптехніку.

Водночас російське військове керівництво перекидає до Білорусі та АР Крим озброєння та військову техніку з військових округів. Мета – спробувати підготувати та здійснити наступ для оточення міста Києва.

"На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках противник змушений відмовитися від ведення наступальних дій, здійснює перегруповування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. Проводить заходи щодо введення наших підрозділів в оману та продовжує вести розвідку", – зазначили в Генштабі.

Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують залучатися для прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону. Росіяни також намагаються блокувати Чернігів і захопити Славутич, але ця ціль не досягнута.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

"На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив у район південної частини міста", – повідомили в Генштабі.

На Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, метою є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник займає оборону, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів і ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

"Підрозділами Збройних сил України нанесено удар по великих десантних кораблях, що перебували в порту Бердянська. Унаслідок цього виникла пожежа на великому десантному кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією боєкомплекту (втрати противника уточнюються)", – додали в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники знищили російський військово-десантний корабель "Орськ", який зайшов у порт Бердянська на початку тижня. Крім того, підбито два ворожі кораблі. Це ВДК "Куніков" та "Новочеркаськ". Втрати екіпажів склали щонайменше 11 поранених і 3 загиблих.

Також на великому десантному кораблі "Саратов" почалася пожежа.