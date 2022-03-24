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На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів

Колону частково знищено.

На півночі України частково знищили колону забезпечення російських окупантів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

“На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів. Спротив триває! Разом переможемо!”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України
Фото: телеграм канал Цаплієнко Ukraine Fights

Нагадаємо, окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у війську російських загарбників.

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