На півночі України частково знищили колону забезпечення російських окупантів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

“На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів. Спротив триває! Разом переможемо!”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: телеграм канал Цаплієнко Ukraine Fights

Нагадаємо, окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у війську російських загарбників.