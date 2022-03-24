На півночі України частково знищили колону забезпечення російських окупантів.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
“На півночі України частково знищено, а частково захоплено колону забезпечення російських окупантів. Спротив триває! Разом переможемо!”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у війську російських загарбників.