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Через пошкодження аміакопроводу у Чернігові витоку, попередньо, не зафіксовано

На місці працювала ДСНС.

Через пошкодження аміакопроводу у Чернігові витоку, попередньо, не зафіксовано
Фото: izi.ua

Через пошкодження аміакопроводу на одному з найбільших підприємство харчової промисловості Чернігова витоку не зафіксували.

Про це йдеться у зведеннях голів облдержадміністрації.

“На місці працювала ДСНС, попередньо витоку аміаку не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Населення міста на всяк випадок попередили, як діяти у разі хімічної загрози.

Нагадаємо, 23 березня російські окупаційні війська обстріляли в Чернігові одне з харчових підприємств. Снаряд потрапив у машинну залу й пошкодив магістральний аміакопровід.

21 березня внаслідок обстрілів Росії на хімпідприємстві "Сумихімпром", розташованому на околицях міста, стався витік аміаку. Радіус зони ураження складає від 2,5 до 5 кілометрів.

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