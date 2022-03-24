Українська корпорація “Біосфера” заявила про вихід з російського ринку, але її продукція і далі продається в Росії

Фото: uprom.info

Українська корпорація «Біосфера» заявила про вихід з Росії, але її продукція і далі продається на ринку країни-агресора. Корпорації належать торговельні марки “Бонус”, “Фрекен Бок”, “Lady Cotton”, “Novita”, “Фрешбері”, “Vortex” та “Smile”.

Корпорація “Біосфера” розташована у місті Дніпро. Виробництвом та розповсюдженням товарів у Росії займається компанія “Імпекс”.

На офіційному сайті компанії “Імпекс” ніяких даних про закриття виробництва немає. Навпаки, є оголошення про набір нових працівників. Також там зазначено, що торгові марки “Бонус”, “Фрекен Бок”, “Lady Cotton”, “Novita”, “Фрешбері”, “Vortex” та “Smile”, які належать Корпорації “Біосфера”, досі виробляються та продаються в Росії.

Крім того, як стало відомо LB.ua, її співробітникам надсилають листи, в яких йдеться, що, незважаючи “на заяви у медіа та соцмережах”, компанія буде працювати та виробляти продукцію цих ТМ далі.

LB.ua звернувся за коментарем до “Біосфери”.

У пресслужбі корпорації відповіли, що від початку вторгнення Росії компанія відкликала всі ліцензії на виробництво товарів під своїми торговими марками.

“Корпорація «Біосфера», як власник торговельних марок “Бонус”, “Фрекен БОК”, “Lady Cotton”, “Novita”, “Фрешбері”, “Vortex”, “Smile”, 24.06.2021 відкликала ліцензії на використання цих ТМ (торговельних марок. - LB.ua) на території Росії. Також після військового вторгнення припинено постачання в Білорусь”, - повідомила LB.ua голова пресслужби Корпорації “Біосфера” Євгенія Мацібора.

Хоч припинення ліцензії, за словами представниці компанії, відбулось у червні 2021, інформацію про припинення на своїй сторінці у Facebook компанія опублікувала лише 16 березня 2022, на 21 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цю ситуацію в компанії пояснили так:

“Так, у нас не діють ліцензії на наші товари з червня минулого року. Ми спеціально так написали у Facebook, бо з цього приводу до нас було багато запитань від наших споживачів. Існує лише ліцензія на “Корпорація “Біосфера”, але ми її теж відкликаємо. Це довга юридична процедура. Вона повинна закінчитись до кінця цього тижня”, - пояснила Євгенія Мацібора.

У компанії також повідомили, що не мають бізнесу у Росії та не платять зарплату у країн-агресорці.

“Корпорація "Біосфера" не володіє бізнесом в Росії. Усі можливі бізнес-відносини, наприклад, як дія ліцензій на використання ТМ, припинено, дія ліцензії на використання самої назви “Корпорація Біосфера” - у процесі припинення, юридична процедура буде завершена до кінця тижня”, - заявили в компанії.

Фото: надано автором

У Корпорації “Біосфера” також відхрещуються від зв'язків з компанією “Імпекс”.

“У Корпорації "Біосфера" відсутні будь-які дочірні компанії в Росії. Тому на стан господарської діяльності будь-якого суб'єкта господарювання в цій країні ми впливати не можемо”, - пояснила Євгенія Мацібора.

Власником Корпорації “Біосфера” є відомий український бізнесмен Андрій Здесенко. За даними Forbes.ua, станом на кінець 2021 року він займає 62 місце у списку найбагатших українців. Його статки оцінюють у 175 мільйонів доларів.

Після початку повномасштабної агресії у соцмережах Корпорація “Біосфера” та її президент Андрій Здесенко заявили про патріотичну позицію.