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Більшість пожеж у зоні ЧАЕС локалізована, рівень цезію не загрожує здоров'ю - Міндовкілля

 Залишаються невеликі зони, де продовжується горіння.

Більшість пожеж у зоні ЧАЕС локалізована, рівень цезію не загрожує здоров'ю - Міндовкілля

Більшість пожеж у Чорнобильській зоні відчуження локалізовані. Про повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

"За останні два тижні було зафіксовано більше 30 пожеж. В останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі зони, де продовжується горіння", - сказав Стрілець.

За його словами, нині відсутні умови, які були би сприятливими для розповсюдження пожеж.

Стрілець також прокоментував повідомлення про підвищення рівня цезію. "Всі підвищення відносні. Якщо, наприклад, учора рівень був трошки нижчий, а сьогодні - трошки вищий, то це не означає, що є якась загроза для здоров'я", - сказав в.о. міністра.

З посиланням на висновок науковців він зауважив, що наразі загрози для життя та здоров'я українців немає, адже концентрація цезію у повітрі не перевищує гранично допустимих норм.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ повідомило про пожежі у Чорнобильській зоні та підвищену концентрацію цезію

Чорнобильська АЕС та зона відчудження перебувають під контролем російських військових із перших днів вторгнення. Минулого тижня через пошкодження ліній електропередач було відсутнє енергопостачання до сховищ відпрацьованого палива, однак окупанти все ж дозволили українським ремонтним бригадам відновити ЛЕП.

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