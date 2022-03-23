Україна сподівається повернути полонених Росією моряків з острова Зміїний, - Верещук

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Україна сподівається повернути полонених Росією моряків з острова Зміїний.

В інтерв'ю "Суспільному" Верещук сказала, що українців обміняють на російських моряків.

"Вони (РФ) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", — розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Верещук повідомила, що до неї зверталася Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова щодо можливості паритетного обміну: моряка - на моряка, водія - на водія.

"Я кажу - добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми", - сказала Верещук.

Нагадаємо, 24 лютого Росія атакувала острів Зміїний з кораблів. Окупанти вели вогонь по острову і вимагали від українських прикордонників здатися.

Після обстрілу Зміїного було втрачено зв'язок з прикордонниками та воїнами ЗСУ. В ДПСУ повідомили, що острів Зміїний захоплено.

25 лютого Президент Володимир Зеленський під час звернення до народу наголосив, що 13 українським прикордонникам, які загинули на бойовому посту, обороняючи від російських окупантів острів Зміїний, присвоять звання Героя України посмертно.

26 лютого в російських ЗМІ з'явилася інформація, що в тимчасово окупований Росією Севастополь доставили військовослужбовців України, які перебували на острові.