Більшість українців впевнені у швидкій відбудові країни після війни з Росією, - опитування

Більш упевнені в цьому - на заході країни, молодь та вимушені переселенці.

Більшість українців оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни з Росією.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", метою якого було дослідити, яким чином війна змінила звичне життя наших громадян.

Так, 51% опитаних вважає, що на відбудову країни вистачить 5 років, 13% - до року. Більш упевнені в цьому - на заході країни, молодь, та ті, хто вимушено покинув своє місто. На заході, на відміну від сходу війна не нанесла суттєвих руйнувань та дозволила більшою мірою зберегти звичне життя і теж додає оптимізму. Люди, які покинули свої домівки, також сподіваються, що з їх домом все буде добре.

При цьому українці також готові не лише чекати, а й долучитися до відбудови країни – 61% хочуть фінансово підтримати або піти працювати на будівництво. 33% хотіли б, але не мають такої можливості. І лише 5% вважають, що це справа виключно влади.

Більше до відбудови готові долучитися мешканці центру, віком від 18 до 50 років та ті, хто покинули своє місто.

90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія. 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% - міжнародні організації, 12% – США і лише 10% - Україна.

Нагадаємо, абсолютна більшість українців упевнені, що Україна зможе відбити військовий напад Російської Федерації. Упевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Нагадаємо, Міністерство оборони США дійшло висновку, що російські війська навмисно атакують цивільні об'єкти в Україні. Більш того, російська влада це неодноразово підтверджувала. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що бомбардування лікарні та пологового будинку 9 березня в Маріуполі було цілеспрямованим.

За підрахунками Міністерства економіки, росія лише за тиждень війни завдала інфраструктурі України збитків на майже 120 млрд доларів, або майже 3,6 трлн грн. Однак, міністерство враховувало також збитки бізнесу, який мусив закритися через бойові дії, та від блокади Чорного моря, що не дає можливості експортувати товари з України.

З 24 лютого окупанти повністю знищили 651 будинок, а частково пошкодили близько 3780 житлових будинків. Станом на 19 березня в Україні внаслідок бомбардувань Росії зазнали пошкоджень 489 закладів освіти.

Лише на Київщині за 20 березня зафіксували близько 30 обстрілів житлових масивів і соціальної інфраструктури російськими військами. Найбільших руйнувань зазнали Бучанський район (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварський район (Великодимерська громада), Вишгородський район (Димерська, Іванківська громади).

Остаточно порахувати руйнування поки неможливо, оскільки росіяни продовжують бомбити інфраструктуру.