Міноборони США: Росія навмисно атакує цивільні об'єкти в Україні

Міністерство оборони США дійшло висновку, що російські війська навмисно атакують цивільні об'єкти в Україні.

Про це заявив офіційний представник Міноборони США Джон Кірбі, передає Deutsche Welle.

"Ми, як і раніше, бачимо хаотичні атаки на мирне населення і вважаємо, що в багатьох випадках вони є навмисними. Подібні дії ведуть до зростання кількості жертв серед мирних жителів, чому немає виправдання", - сказав Кірбі.

Пентагон звинуватив Росію у воєнних злочинах на українській території.

"Ми безперечно бачимо ясне підтвердження того, що російські сили скоюють військові злочини, і ми допоможемо зібрати докази цього", - зазначив представникМіноборони. За його словами, Пентагон "внесе свій внесок" у розслідування.

Раніше з подібними звинуваченнями на адресу РФ вже виступали президент США Джозеф Байден і держсекретар Ентоні Блінкен. Однак, вони говорили, що йдеться про їхню особисту думку. Також спікерка Білого дому Дженніфер Псакі раніше заявила, що Держдепартамент вивчає інформацію про можливі військові злочини та передасть її профільним міжнародним організаціям.

Нагадаємо, лише на Київщині за 20 березня зафіксували близько 30 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури російськими військами. Найбільших руйнувань зазнали Бучанський район (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварський район (Великодимерська громада), Вишгородський район (Димерська, Іванківська громади).

Зазначимо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку 9 брезня в Маріуполі було цілеспрямованим.

Станом на 19 березня в Україні внаслідок бомбардувань Росії зазнали пошкоджень 489 закладів освіти.