Угорщина не підтримує санкції ЄС проти росії у сфері енергетики

Угорщина не підтримає санкції ЄС проти росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Інформацію оприлюднило угорське видання Portfolio.

Сіярто заявив, що Угорщина не погодиться запроваджувати санкції, які можуть призвести до обмеження або припинення постачання енергоресурсів з росії.

"Ми не підтримаємо санкції, які загрожують безпеці енергопостачання Угорщини. Ми вступили в новий вимір щодо ризиків війни, тому відтепер ми маємо діяти ще жорсткіше та ще чіткіше, щоб гарантувати наші національні інтереси, тобто мир та безпеку в Угорщині", - сказав міністр.

За словами Сіярто, перехід на альтернативні джерела постачання нафти та природного газу може зайняти 2-4 роки, а крім того, країні ще треба знайти спосіб, де і як отримувати енергоносії.

Говорячи про безпольотну зону, Сіярто зауважив, що такі дії "призведуть до бойових дій у повітрі".

"Створення миротворчої місії в Україні, яке також пропонується, несе у собі ризик сухопутної війни. Нам потрібно чітко говорити про ці питання. Це новий військовий ризик", - сказав міністр, додавши, що позиція угорського уряду зрозуміла, Угорщина хоче залишитися осторонь війни.

Міністр заявив, що Угорщина не блокуватиме постачання зброї в Україну державами-членами ЄС, але також заявив, що Угорщина не постачатиме зброю і не допустить передачу летальної зброї транзитом через свою країну.

Нагадаємо, цієї ж позиції послідовно дотримується і прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан. За його словами, саміти НАТО та ЄС щодо російського вторгнення будуть важкими, бо "на столі НАТО лежать небезпечні пропозиції".