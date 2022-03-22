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США не бачили постачання військової техніки Китаєм Росії, – Білий дім

Адміністрація Байдена уважно стежить за діями Пекіна. 

США не бачили постачання військової техніки Китаєм Росії, – Білий дім
Джейк Салліван
Фото: seacoastonline.com

Сполучені Штати Америки не фіксували випадків передачі озброєння від Китаю Росії.

Про це повідомляє CNN

«Я не можу робити прогнози на майбутнє. Що я можу вам сказати, то це те, що після цих зустрічей або після розмови президента з Сі ми не бачили постачання військової техніки Китаєм Росії, але, звичайно, ми уважно стежимо за цим», – заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, 19 березня президент США під час двогодинної розмови попередив лідера Китаю про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України. 

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китай про військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні особи США, додавши, що Вашингтон спробує переконати Пекін не втручатися на боці Росії. 

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