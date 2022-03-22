Зеленський братиме участь у саміті НАТО дистанційно

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті НАТО через відеозвʼязок. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прессекретаря президента Сергія Никифорова.

"Україна там (у саміті НАТО. - Ред.) братиме активну участь. Яку саме ми поки що визначаємо. Як мінімум це буде звернення президента, як максимум - повноцінна участь, природно, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", - сказав Никифоров.

Позачергове засідання країн НАТО має відбутися у Брюселі, 24 березня. Саміт скликав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг .