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Зеленський братиме участь у саміті НАТО дистанційно

Планується звернення президента України по відеозвʼязку.

Зеленський братиме участь у саміті НАТО дистанційно
Фото: nato.int

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті НАТО через відеозвʼязок. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прессекретаря президента Сергія Никифорова.

"Україна там (у саміті НАТО. - Ред.) братиме активну участь. Яку саме ми поки що визначаємо. Як мінімум це буде звернення президента, як максимум - повноцінна участь, природно, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", - сказав Никифоров.

Позачергове засідання країн НАТО має відбутися у Брюселі, 24 березня. Саміт скликав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Планується, що його відвідає президент США Джо Байден. У ході свого візиту до Європи він попросить союзників застосувати агресивніші економічні санкції проти Росії.

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