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УЗ опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 23 березня

Перевізник зазначив, що графік регулярних поїздів на наступний день оновлюють щодня близько опівночі на сайті uz-vezemo.com.

УЗ опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 23 березня
Фото: sannews.com.ua

"Укрзалізниця" оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 23 березня.

Київ, вокзал Дарниця

  • 08:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків

  • 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
  • 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
  • 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

  • 13:00 – №279/278 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №285/284 Краматорськ – Львів.

З Одеси до Ужгорода буде додатковий рейс, який відправиться о 22:32. 

В УЗ повідомили, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюють щодня близько опівночі на сайті https://uz-vezemo.com.

Нагадаємо, 20 березня "Укрзалізниця" оприлюднила інформацію, що запускає човникові рейси з лівого берега Києва на правий.

Також перевізник повідомив, що повертає платний проїзд на схід і за кордон. Евакуаційні поїзди залишаться безкоштовними.

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