УЗ опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 23 березня

"Укрзалізниця" оприлюднила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 23 березня.
Київ, вокзал Дарниця
- 08:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
- 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
- 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
- 13:00 – №279/278 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №285/284 Краматорськ – Львів.
З Одеси до Ужгорода буде додатковий рейс, який відправиться о 22:32.
В УЗ повідомили, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюють щодня близько опівночі на сайті https://uz-vezemo.com.
Нагадаємо, 20 березня "Укрзалізниця" оприлюднила інформацію, що запускає човникові рейси з лівого берега Києва на правий.
Також перевізник повідомив, що повертає платний проїзд на схід і за кордон. Евакуаційні поїзди залишаться безкоштовними.