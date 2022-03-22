На Миколаївщині десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” збили російську крилату ракету, яка летіла на Кропивницький.

Про це повідомляється на сторінці бригади у фейсбуці.

"Українські десантники, продовжуючи наступ, не тільки звільняють від окупантів населені пункти на півдні України, але і рятують мирних мешканців від російських вбивць. Так, під час бойового чергування, підрозділ ППО, в небі над селом у Миколаївській області, зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямок м. Кропивницького", - йдеться в повідомленні.

"Навіть страшно уявити, скільки б могло загинути цивільних людей, якби 400 кг тротилу (що несла в собі ракета- вбивця), впала на мирне місто. Втім, професіоналізм, пильність, бойова фаховість розрахунку ППО десантно-штурмової бригади, і головне стрільця-зенитника,що безпосередньо здійснив постіл, врятувала мешканців Кропивницького, та звела нанівець кривавий задум московських людожерів по вбивству українців в мирних містах", - додали військові.

Фото: facebook.com/80brigade

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував фото збитої ракети – це авіаційна крилата ракета Х-101.

"В сухому залишку: високобюджетна російська крилата ракета - знищена, а значить ворог - росія, та її армія- стали ще бідніше (що пришвидчить крах путінського режиму), а наші воїни,своїм вдалим пострілом з ПЗРК, в котрий раз продемонстрували ворогу, що не треба йти на нашу землю, залітати в наше небо і заходити в наше море", - додали в 80-1 бригаді.