Президент Володимир Зеленський нагородив нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня капітана Сергія Чижикова. Це менеджер Укрпошти, збив літак окупантів над Черніговом.
"Президент нагородив нашого героя, менеджера Укрпошти Сергія Чижикова, орденом Богдана Хмельницького", – повідомили на сторінці Укрпошти у фейсбуці.
4 березня в небі над Черніговом Сергій Чижиков з ПЗРК "Ігла" збив російський літак-штурмовик СУ-34. Сергій Чижиков працював менеджером Укрпошти із 2017 року до 23 лютого 2022 року.
"У перший день, як почалася війна, я зібрав речі та пішов у військкомат. Ввечері я вже був у Гончарівському. Отримав там зброю і форму. Знаєте, зі зброєю спокійніше, ніж без неї", - розповів він в інтерв’ю Суспільному.
Сергій Чижиков у 1989 році закінчив Полтавське ракетно-зенітне училище. Служив в армії, а в 1993 році звільнився. Після того отримав дві вищі освіти та 20 років пропрацював у банківській системі.
У 2014 році був мобілізований під час першої хвилі. 19 березня 2014 року потрапив до 1-ї танкової бригади Гончарівського на посаду командира взводу. Відповідно до указу президента України №131/2022 від 13 березня за мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високими державними нагородами відзначені майже 250 українських військовослужбовців, серед яких і Сергій Чижиков.