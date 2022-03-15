Президент Володимир Зеленський нагородив нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня капітана Сергія Чижикова. Це менеджер Укрпошти, збив літак окупантів над Черніговом.

Фото: ФБ Сергія Чижикова

"Президент нагородив нашого героя, менеджера Укрпошти Сергія Чижикова, орденом Богдана Хмельницького", – повідомили на сторінці Укрпошти у фейсбуці.

4 березня в небі над Черніговом Сергій Чижиков з ПЗРК "Ігла" збив російський літак-штурмовик СУ-34. Сергій Чижиков працював менеджером Укрпошти із 2017 року до 23 лютого 2022 року.

"У перший день, як почалася війна, я зібрав речі та пішов у військкомат. Ввечері я вже був у Гончарівському. Отримав там зброю і форму. Знаєте, зі зброєю спокійніше, ніж без неї", - розповів він в інтерв’ю Суспільному.

Сергій Чижиков у 1989 році закінчив Полтавське ракетно-зенітне училище. Служив в армії, а в 1993 році звільнився. Після того отримав дві вищі освіти та 20 років пропрацював у банківській системі.