Подоляк: перемовини з Росією тривають

У порядку денному є загальні питання врегулювання і припинення вогню.

Перемовини між Україною та Росією тривають. Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Відновлено консультації на головній переговорній платформі”, – зазначив він.

За словами Подоляка, у порядку денному є загальні питання врегулювання, припинення вогню і виведення військ із території країни.

Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

Нагадаємо, учора Подоляк заявив, що переговори Росії й України відбуваються важко.