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Подоляк: перемовини з Росією тривають

У порядку денному є загальні питання врегулювання і припинення вогню.

Подоляк: перемовини з Росією тривають
Фото: Twitter

Перемовини між Україною та Росією тривають. Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Відновлено консультації на головній переговорній платформі”, – зазначив він.

За словами Подоляка, у порядку денному є загальні питання врегулювання, припинення вогню і виведення військ із території країни.

Нагадаємо, учора Подоляк заявив, що переговори Росії й України відбуваються важко

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