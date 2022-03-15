Подоляк: перемовини з Росією тривають

Перемовини між Україною та Росією тривають. Про це повідомив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.
“Відновлено консультації на головній переговорній платформі”, – зазначив він.
За словами Подоляка, у порядку денному є загальні питання врегулювання, припинення вогню і виведення військ із території країни.
Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022
Нагадаємо, учора Подоляк заявив, що переговори Росії й України відбуваються важко.