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За добу в Україні загинуло 7 дітей, - Офіс генпрокурора

Усього загиблих дітей - 97.

За добу в Україні загинуло 7 дітей, - Офіс генпрокурора
Фото: НВ

За добу в Україні загинуло семеро дітей. Станом на 15 березня з початку війни з Росією в Україні загинули 97 дітей. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів. 

"Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській і Житомирській областях", - зазначено в повідомленні.

За даними ОГП, щодня в країні гине щонайменше п'ятеро дітей.

“Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, Комітет ООН з прав дитини вимагає від Російської Федерації припинити воєнні дії та виконати свої зобов'язання із захисту дітей від фізичного і психологічного насильства.

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