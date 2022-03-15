​«Український свідок» розповів про киян, які залишились у місті, щоб рятувати тварин

«Я не можу тікати, бо в мене кіт, тому доведеться стояти до кінця».

Проєкт «Український свідок» опублікував на YouTube відео про людей, які лишились в Києві, щоб зберегти життя собакам, котам та білці.

З початку повномасштабної війни в Україні сотні тисяч людей були змушені евакуюватися з «гарячих точок», іноді маючи на це мінімум часу. Ця війна торкнулася не тільки людей, а і їхніх домашніх улюбленців. Були випадки, коли хтось під час евакуації ніс величезну собаку на руках декілька кілометрів, а комусь, через обставини, довелося залишити своїх тваринок в «гарячих точках».

«Найпопулярнішою ветеринарною послугою в перші дні війни була евтаназія. Це був просто якийсь жах…», – зазначає ветеринар Павло Люлько, який залишився в Києві, щоб допомагати тваринам.

Найбільшою проблемою, як зазначають працівники ветеринарних клінік та притулків, є зменшення кількості працівників таких закладів, адже багато людей просто виїхали та залишили не тільки свої помешкання, а й свою роботу.

«Зараз справи йдуть доволі важко, тому що багато тварин покинутих та багато лікарів роз'їхалися з Києва», – розповідає Павло.

Сьогодні у ветеринарів та працівників притулків роботи значно додалося. Щодня вони доглядають за покинутими тваринами, турбуються про їх здоров'я та безпеку, а також рятують домашніх улюбленців, які перебувають під замком. Тварин, яких забирають з пустих квартир і будинків, розміщують в притулку, допоки не настане спокійніша ситуація.

«Український свідок» (Ukrainian Witness) на платформах:YouTube Facebook Instagram Telegram для українцівTelegram для росіян

Нагадаємо, медіа проект «Український свідок» запустив засновник фонду допомоги українській армії «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Волонтери фонду «Повернись живим» тісно співпрацюють з українськими бійцями та отримують від них ексклюзивні фото- і відео матеріали. Тому «Український свідок» буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли, що відбувається в Україні.