Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка оприлюднила список військових зенітно-ракетного полку РФ з Новосибірська

“Своїм виконанням злочинних наказів, ви собі, “шановні”, самі виписали вирок".

Розвідка оприлюднила список військових зенітно-ракетного полку РФ з Новосибірська

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 590 зенітно-ракетного полку (військова частина 31665) з міста Новосибірськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

“Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом “військових” об'єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, “шановні”, самі виписали вирок – тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю”, – йдеться у повідомленні.

Список російських військових можна переглянути тут.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список військових авіаційного російського полку з міста Саки у Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також