​Росіяни ракетними ударами знищили злітну смугу аеропорту Дніпра, – Резніченко

У ніч на 15 березня російські війська завдали ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. В результаті зруйнована злітно-посадкова смуга.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

«Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетних удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджений термінал. Масштабні руйнування. Буде потрібно багато часу на відновлення», – зазначив він.

Нагадаємо, 11 березня російські війська завдали трьох ударів по місту.

12 березня на Дніпро також була здійснена ракетна атака.