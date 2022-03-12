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У Дніпрі вранці спрацювала система протиповітряної оборони, – Філатов

Світлини з місця збиття ворожих снарядів закликають не поширювати, щоб не допомагати росіянам коригувати вогонь. 

У Дніпрі вранці спрацювала система протиповітряної оборони, – Філатов
Борис Філатов
Фото: Лига

У Дніпрі вранці 12 березня спрацювала система протиповітряної оборони. Мер міста Борис Філатов закликав не оприлюднювати відео та фото з місця збиття ворожих снарядів.

"Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо: жертв і постраждалих немає", – зазначив він.

 

Оновлення. Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив у Telegram, що на місто була здійснена ракетна атака. 

"Зараз в області спокійно. Ворог на нашу територію не проник. Магазини й аптеки працюють. Продукти й ліки є", – повідомив він.

Росія вдалася до обстрілів Дніпра і вчора вранці. Близько 6-ї години ворог завдав трьох авіаударів по Новокодацькому району. Снаряди влучили біля дитячого садка та житлової багатоповерхівки та поцілили у взуттєву фабрику. Одна людина загинула. 

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