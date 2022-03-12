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Трупи російських військових вивозять до Білорусі, – BBC

Лікарі думають, що десь існує мобільний крематорій чи просто захоронюють

Трупи російських військових вивозять до Білорусі, – BBC

Трупи російських військових з України звозять до білоруського Мозиря, де складають їх у морзі поза холодильником, а потім відвозять у невідомому напрямку. 

Про це BBC повідомляє у Telegram

Агентство зазначає, що з початку війни в незалежних білоруських та українських ЗМІ стали з'являтися повідомлення про морги та лікарні у містах на півдні Білорусі, нібито переповнені тілами російських військових.

Особливу увагу журналістів привернув Мозир – невелике місто, розташоване приблизно за 60 км від білорусько-українського кордону.

За словами співрозмовника BBC, на вулицях міста багато військових – імовірно із Чечні, можна побачити автомобілі з російськими номерами.

«Трупи звозять навіть не до холодильника, а у звичайне приміщення – 5 на 5 квадратних метрів, там їх складають на деякий час, вони гниють, смердять – потім тіла кудись відвозять. Це роблять самі солдати. Все охороняється, доступ має лише завідувач відділу, – заявив співрозмовник BBC. – Скільки цих трупів – ніхто не знає, але всі жахаються від того, що відбувається. Лікарі думають, що десь існує мобільний крематорій чи тіла просто захоронюють». 

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати Росії в повномасштабній війні проти України станом на 11 березня складають більш ніж 12 000 осіб

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