70% території Луганської області тимчасово окуповані, - голова Луганської ОДА

На територіях, де вже присутні росіяни, поширюються фейки і підключаються пропагандистські канали.

70% територій Луганської області окуповані російськими військами. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"На підконтрольній території працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями. Іноді мобільний зв'язок вибиває повністю. Ремонтні бригади намагаються швидко полагодити зв'язок, але це проблема.

На нині захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення, - повідомляє Гайдай. - Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки".

Окрім цього голова ОДА додав, що росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру у Гірській громаді, Попасній, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному і Кремінній. Через обстріли в області десятки загиблих та поранених.

У Лисичанську та Сєвєродонецьку створюються гуманітарні штаби.

Нагадаємо, що 10 березня на Луганщині загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав наступ російської піхоти.

Полонені назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували.