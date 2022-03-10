Щонайменше 10 убитих і двоє в полоні - на Луганщині загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав наступ російської піхоти

На Луганщині зведений загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав атаку ворога.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.

"Піхота противника отримала впевнений опір і втратила щонайменше десятьох осіб. Двоє чоловіків з ворожих рядів здалися в полон", - повідомили в ДПСУ.

Полонені представилися жителями тимчасово окупованих територій України. Чоловіки розповіли, що їх примусово мобілізували.

Нагадаємо, 23 лютого Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відбувається масова мобілізація місцевого населення до лав 1 та 2 Армійських корпусів. Окупаційна влада примусово забирала до приміщень військкоматів чоловіків призовного віку просто в громадських місцях.

4 березня Центр прав людини ZMINA звернувся до мешканців окупованих Росією територій і пояснив, що робити, якщо російські військові намагатимуться "мобілізувати" їх на війну проти України.