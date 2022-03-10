Українські розробники створили сайт із пожертвуваннями для людини з оточення Путіна, яка доведе його до Міжнародного суду

Людина, якій вдасться усунути президента РФ від влади, має написати розробникам про свій внесок у цю справу, після чого краудфандери отримають листа з реквізитами виконавця завдання.

У мережі зʼявився сайт, який стимулює оточення президента РФ Володимира Путіна заробити на його арешті й уберегтися самим від Міжнародного кримінального суду.

Платформа putintheend.com працює за таким принципом: краудфандери погоджуються перерахувати людині, яка ліквідує Путіна, певну суму в доларах. Творці сайту збирають їхні електронні скриньки та суми пожертвувань.

Людина, якій вдасться усунути президента РФ від влади, має написати розробникам про свій внесок у цю справу, після чого краудфандери отримають листа з реквізитами виконавця завдання.

Творці сайту не збирають пожертвування і не гарантують їхнього отримання, вони лише звʼязують краудфандерів із виконавцем.