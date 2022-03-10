Росіяни обстріляли вже 63 лікарні, пʼятеро медиків загинули

Російські війська обстріляли вже 63 лікарні в Україні. Пʼятеро медичних працівників загинули. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко, пише Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки у Facebook.

Крім того, десятеро медиків поранені і не можуть працювати. Також окупанти стріляють по машинах із киснем для ковід-лікарень.

Ляшко зазначив, що поза зоною бойових дій медична допомога надається в повному обсязі.

Нагадаємо, вчора ворог завдав удару по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі. Загинуло троє людей, зокрема маленька дівчинка. Росія визнає, що вдарила по цих обʼєктах цілеспрямовано, але бреше, що там не було мирних людей.