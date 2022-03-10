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Окупанти обстріляли в Маріуполі Головне управління ДСНС

Місто продовжує знаходитись під обстрілами.

Окупанти обстріляли в Маріуполі Головне управління ДСНС
Фото: скрін

Російські окупанти обстріляли Головне управління ДСНС України у Донецькій області, що знаходиться у Маріуполі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе - пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки. Ніколи вам, російські загарбники, не відмитися від цієї ганебної війни, яку ви почали проти свободи і людяності. Рахуйте дні до своєї поразки і готуйтеся відбудувати усе, що зруйнували", - зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, сьогодні ворог продовжив обстріл житлових кварталів Маріуполя. Є влучання в корпус Приазовського державного технічного університету в центрі міста. Також зафіксовано бомбардування в районі Драматичного театру. Вчора російська артилерія обстріляла пологовий будинок та дитячу лікарню.

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