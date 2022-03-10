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СБУ перехопила розмову російського військового, задіяного в нападі на Миколаїв: "Половину батальйону розх**ярило взагалі"

Втрати ворога, попри всі спроби приховати це, величезні. 

Служба безпеки України оприлюднила аудіо перехопленої розмови одного з російських військових, який задіяний у нападі на Миколаїв. 

Він у бесіді з колегою бідкається на великі втрати окупаційних військ, зазначили в Telegram СБУ.

"На запитання «У тебя там точно все хорошо?» в окупанта одна відповідь – перелік втрат: «…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, розху*рило». А далі поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що «пол 2 батальона роз*рило вообще. И командир полка их погиб»", – зазначили в СБУ.

Підкреслюється, що втрати ворога, попри всі спроби приховати це, величезні. 

Нагадаємо, 7 березня російські військові зайшли на територію Миколаївського аеропорту. Захисники перейшли в наступ, летовище перебуває під контролем ЗСУ. 

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