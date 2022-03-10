Окупанти відпустили Лейлу Ібрагімову (оновлено)

Відомо, що вона вдома, але зв'язку з нею немає.

Сьогодні вранці російські військові викрали в Мелітополі депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову. Жінку забрали з власного будинку.

Про це в соцмережі Facebook повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

“Сьогодні в м. Мелітополі о 6-й ранку озброєні люди в російській військовій формі увірвалися в будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею”, – написав він.

За словами Барієва, окупанти провели обшук і вилучили телефони.

Ібрагімову вивезли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, 4 березня в окупованому росіянами Криму затримали двох кримських татар: Еміля Емірова та Насруллу Сейдалієва.

Оновлення 13:46. Очільник партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко повідомив, що, за його даними, Ібрагімова вже перебуває вдома, але зв’язку з нею немає.

Про те, що Ібрагімову відпустили, написала і Радіо Свобода з посиланням на мелітопольських активістів.