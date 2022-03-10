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У Німеччині зібрали понад 100 млн євро для України, – Володимир Кличко

"Ми з братом щиро вдячні кожному, хто сьогодні підтримує нашу країну, наших захисників, український народ!"

У Німеччині зібрали понад 100 млн євро для України, – Володимир Кличко

Представники бізнесу та громадяни Німеччини зібрали вже понад 100 мільйонів євро на підтримку Києва, України та її захисників.

Про це повідомив відомий боксер, брат міського голови Києва Володимир Кличко.

Він зазначив, що кошти та тонни гуманітарної допомоги зібрали, зокрема, завдяки ефірам на німецькому телебаченні.

"Ми з братом щиро вдячні кожному, хто сьогодні підтримує нашу країну, наших захисників, український народ! І ми продовжуємо залучати допомогу, де можемо і як можемо", – додав він.

Раніше повідомляли, що пальне для вантажівок з продуктами на Київ оплатив Папа Франциск. До збору допомоги українцям долучився й Папа Бенедикт XVI.

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