Папа Франциск оплатив пальне для вантажівок з продуктами на Київ

З рахунків Папи Римського Франциска оплачено пальне для вантажівок з продуктами харчування, які 9 березня вирушили зі Львова до Києва. Папський посланець кардинал Конрад Краєвський в Україні відвідав центри, де перебувають люди, котрі втекли від війни. Він також надіслав Папі Франциску фотографії з кордону, де матері з дітьми чекають, щоб знайти безпечний притулок у Польщі, пишуть Vatican News.

"Сьогодні ми побували в кількох місцях, де збирають допомогу, в тому числі з Польщі, або переважно з Польщі, і везуть далі до Києва. Велика проблема з пальним, тож Святіший Отець сьогодні оплатив проїзд вантажівки, тобто пальне для багатьох вантажівок, щоб вони безпечно дісталися та повернулися до Львова. Таким чином вони допомагають, привозять їжу для киян", – розповів кардинал Краєвський.

За повідомленням Vatican News, пункт збору гуманітарної допомоги для постраждалих від війни в Україні 7 березня було відкрито на площі перед палацом Губернаторства у Ватикані. До збору допомоги українцям долучився і Папа Бенедикт XVI.

"Площа в самому серці держави-міста Ватикан під час Другої світової війни також була розбита бомбами. Сьогодні тут на місці, позначеному українськими прапорами, збирали продукти, ліки та засоби гігієни для людей, які втікають від бомб, що падають на українські міста. Від полудня 7 березня сюди протягом кількох годин прибували автомобілі та мікроавтобуси, якими ватиканські працівники привозили свої пожертви. Із розташованого на території Ватикану монастиря Mater Ecclesiae прибула також пожертва від вислуженого Папи Бенедикта XVI", – йдеться в публікації.

Зазначають, що різні ватиканські відомства надали транспортні засоби, за допомогою яких зібране перевезено до собору Святої Софії в Римі. Звідти допомогу відправили в Україну.