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"У Росії нас і так вважають уже мертвими", – російські військові виявили бажання залишитися в Україні

"Якщо нас обміняють, то нас розстріляють свої". 

"У Росії нас і так вважають уже мертвими", – російські військові виявили бажання залишитися в Україні
Фото: Київ Оперативний

Декілька військовослужбовців Російської Федерації виявили бажання залишитися в Україні, побоюючись за своє життя після повернення з полону.

Про це вони заявили на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу, 9 березня.

Один із полонених, Андрій Чеботаревський із 2-ї мотострілецької дивізії, сказав, що "в Росії нас і так вважають уже мертвими". "Мені дали можливість зателефонувати батькам, і мені сказали, що на мене прийшла похоронка", – сказав він.

За його словами, "якщо нас обміняють, то нас розстріляють свої". 

Він також спростував інформацію про те, що у російській армії в Україні воюють лише контрактники. "Строковики тут є, вони є за цим столом", – сказав він.

Інший військовослужбовець, Євген Смирнов, заявив, що "був у шоці, коли в полоні мені показали, що творить російська армія на території України"

"Цивільні живуть у бункерах, армія розстрілює людей похилого віку", – сказав він. Полонений також зазначив, що в Росії його "або посадять, або розстріляють".

Смирнов зауважив, що "кількість загиблих серед російських військовослужбовців сягнула вже 12 тис., з українського боку також багато людей загинуло".

19-річний росіянин Олексій Бабіхін сказав, що хоче залишитися в Україні, доки в Росії зберігається путінський режим.

Як повідомляли, російські загарбники здаються у полон навіть українським фермерам

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