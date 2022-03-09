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У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ

Через це загарбники нападають на українських селян і заправки.

У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Фото: Держспецзв'язку

У російської армії почалися великі проблеми із забезпеченням.

Про це повідомляє СБУ.

На плівках, які перехопила українська Служба безпеки, чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво. 

"І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України", - зазначили в СБУ.

У Службі безпеки кажуть - ворог деморалізований, солдати починають пиячити.

Водночас окупанти нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення. Щоправда, не завжди успішно, бо отримують гідну відсіч від наших захисників.

Нагадаємо, днями Збройні сили України розбомбили танкову групу окупантів і її повітряне прикриття. До СБУ потрапив секретний GPS-навігатор окупантів, спецслужба отримала доступ до планів противника.

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