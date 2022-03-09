Уранці 9 березня у напрямку Краматорська на Донеччині російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер".
За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомляє пресслужба Національної поліції.
"«Іскандер» було збито українськими військовими, його уламки впали на територію станції Шпичкінов смт Ясногірка", – сказано в повідомленні.
На місці події працюють вибухотехніки.
Поліція нагадує, що в разі знаходження вибухонебезпечних предметів категорично ЗАБОРОНЕНО:
- наближатися до предмета;
- пересувати його або брати до рук;
- вдаряти по ньому.
Необхідно негайно повідомити поліцію або службу з надзвичайних ситуацій за номером 101.