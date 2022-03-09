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Окупанти випустили ракету з "Іскандера" в напрямку Краматорська

Ракету збили українські військові, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Уранці 9 березня у напрямку Краматорська на Донеччині російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер".

За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"«Іскандер» було збито українськими військовими, його уламки впали на територію станції Шпичкінов смт Ясногірка", – сказано в повідомленні.

На місці події працюють вибухотехніки.

Фото: Нацполіція

Поліція нагадує, що в разі знаходження вибухонебезпечних предметів категорично ЗАБОРОНЕНО:

  • наближатися до предмета;
  • пересувати його або брати до рук;
  • вдаряти по ньому.

Необхідно негайно повідомити поліцію або службу з надзвичайних ситуацій за номером 101.

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