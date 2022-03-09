Коли Росія лишить нас у спокої? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Ми відкриваємо нову постійну рубрику "питання-відповідь" з військовим психологом, експертом у сфері інформаційно-психологічних операцій і контррозвідувального захисту Олегом Покальчуком . Щодня він буде давати одну відповідь на одне наше питання, а ми публікуватимемо цю відповідь на сайті.

Що має статися, аби Росія припинила нас атакувати і ворог остаточно відступив? І щоб нарешті росіяни лишили нас у спокої і перестали намагатися завоювати під приводом "порятунку" або іншими приводами?

Росія ніколи не припинить нас атакувати. Саме формулювання питання не дуже реалістичне. По-перше, вся ідея сучасної Росії вибудувана на протистоянні Заходу, символом якого зараз є Україна. Ми – уособлення всього, що ненависне Кремлю. Тому будь-яка домовленість з нами для них неможлива. Росія теоретично може змінити тип агресії, але не припинити саму агресію.

Треба чітко розуміти, що війна з Росією триває не 14 днів і не вісім років. Вони триває століттями. І є цивілізаційною проблемою для Росії: або ми, або вони. І, я думаю, Кремль це розуміє. Бо якщо Кремль програє Україні, Росія почне розвалюватися. Це буде довгий процес, Давній Рим теж розпадався тривалий час. Але ці процеси були незворотними.

Фото: Міноборони України

Якщо ми говоримо про припинення бойових дій, то припинити їх я теж не бачу можливостей. Бо в Путіна є маніакальне бажання знищити Україну як явище – він не зупиниться. І з боку України теж, не знаю, хто насмілився б заговорити про припинення бойових дій. Таке зараз навіть у магазині краще вголос не говорити, бо можна зазнати фізичного впливу з боку інших громадян.

Домовлятися з Росією у принципі безглуздо, адже Росія не виконує ніяких домовленостей. Усі вже бачили гуманітарний коридор у Маріуполі. Росія обіцяла припинити обстріли – і щоразу стріляла. Ми маємо справу з божевільно країною. Жодними раціональними засобами війну не завершити, лише гамівною сорочкою.

Зараз ця гамівна сорочка - це, крім нашої зброї, ще й тиск з боку США та Європи. Він уже став відчутним, але не став остаточним. Тобто для росіян це має бути як явище природи. Не просто закрився якийсь магазин, а закрився і не відкриється вже ніколи. Коли це розуміння до росіян прийде, то їхня свідомість почне потроху змінюватися. Це, звісно, не вплине на мілітарну політику російських збройних сил. Але це каталізує розпад Росії в тому вигляді, в якому ми її сьогодні знаємо.

Єдина вимога для припинення бойових дій (і вона озвучена Україною) - це вихід ЗСУ на наші кордони. Це реалістичний сценарій, який підтримує більша частина суспільства. Будь-які зупинки для нас будуть означати анексію сходу.

Для Путіна програма максимум - закошмарити Україну як таку. А якщо не вдасться - то захопити весь південь і подати воду на Крим. Вийти на нові рубежі і сказати: це історично руська земля. Але цей план зараз теж провалюється. Уже зрозуміло, що такий цирк, як у 2014-му, не вийде, що ніхто Росію на півдні і сході не чекає. Тому все, що ми маємо робити - це гнати їх з нашої землі, бити й убивати.

Як тільки вони похитнуться - ми спостерігатимемо дуже цікаве явище. Кожен бандит почувається молодцем, коли кошмарить слабших. А щойно отримує у відповідь - одразу “дядєнька, нє бєйтє”. Великі, масивні люди, які мають біологічну перевагу, думають, що це абсолютна перевага. Але це не так, і про це знає кожен хлопець з двору.

От сьогодні офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова заявила, що їхньою метою не було повалення української влади в Києві. Ці флюгери дуже чутливо реагують на зміну ситуації. А ситуація для Росії щодня погіршується. Ми тримаємо фронт, Захід їх бомбить санкціями. Через тиждень росіяни заявлять, що “іх тут нєт”. Якісь невідомі люди купили у воєнторзі танки і перейшли кордон. Путін і вагнерівців сюди тому послав, що їх у принципі для світу не існує, вони не будуть рахуватися як втрати. Кадировці - те саме, ніхто за ними не плакатиме. Кадиров знову скаже, що навіть нежитю ніхто не підхопив. І справді, який у мертвих нежить.

Зараз іде фронтове протистояння. Будуть якісь повтори, нові хвилі атак. У відчаї росіяни будуть нас бомбити і атакувати балістичними ракетами. Але балістичні ракети відбиваються легше за крилаті. А атаки будуть іти по тих напрямках, які ми вже знаємо. Ефекту несподіванки вже нема, ініціатива росіянами давно втрачена. Не знаю, наскільки вони здатні до імпровізації. Як психолог маю в тому великі сумніви.

Тож тільки-но ми отримаємо виразну перемогу на якійсь ділянці фронту, вона автоматично перетвориться на стратегічну перевагу. Це може бути розгром угруповання на одному із загрозливих напрямків - не локальний, як зараз, а власне котел у повному розумінні слова. Думаю, це дуже сильно похитнуло б упевненість Росії у своїй величі.

Ще одне питання, яке назріває: нам немає куди дівати полонених. А зараз ще прибіжить любвєобільний Захід і буде розказувати, що ми маємо їх утримувати в гуманних умовах. Я думаю, в такому разі хай у себе їх садять. Можемо віддати полонених росіян, наприклад, німцям і французам в обмін на літаки. Німці їм будуть каву наливати і розказувати, що треба зрозуміти Путіна. І ООН буде чим зайнятися. Правда, не знаю, як росіяни зможуть перетнути територію Польщі. Можна відправити їх через трубопровід, запихати туди по одному – і хай лізуть у Європу. Дуже гуманно і практично.