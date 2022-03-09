Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

З Волноваського району поліція допомогла евакуювати майже півтори сотні жителів

Людей розселять на Донеччині, а також організують довезення і поселення в інших областях.

З Волноваського району поліція допомогла евакуювати майже півтори сотні жителів
Фото: Нацполіція

На Донеччині правоохоронці спільно з представниками обласної військової адміністрації та ДСНС евакуювали з-під бомбардувань мешканців сіл Волноваського району.

Про це повідомили на Facebооk-сторінці Нацполіції.

Наразі вивезли майже півтори сотні жителів.

Під час евакуації перевага надається жінкам з дітьми, літнім людям, людям з інвалідністю та пораненим. 

"Мешканців забрали з пункту збору, куди вони дісталися самотужки. Також у всіх селищах поліція підбирала людей, які прагнули залишити зону обстрілів. Поліція намагається врятувати життя якнайбільшої кількості людей", - зазначили правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

У Нацполіції повідомили, що триває розміщення людей та забезпечення їх речами першої необхідності. 

"Врятованих розселяють як на Донеччині, так і організують їх доправлення до інших регіонів України", - зазначили в НПУ.

Нагадаємо, Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення. Військові погоджуються припинити вогонь сьогодні з 9:00 по 21:00 для гуманітарних коридорів.

З Енергодара до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста.

У вівторок, 8 березня, із Сум вивезли 5 тисяч людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також