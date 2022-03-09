Людей розселять на Донеччині, а також організують довезення і поселення в інших областях.

На Донеччині правоохоронці спільно з представниками обласної військової адміністрації та ДСНС евакуювали з-під бомбардувань мешканців сіл Волноваського району.

Про це повідомили на Facebооk-сторінці Нацполіції.

Наразі вивезли майже півтори сотні жителів.

Під час евакуації перевага надається жінкам з дітьми, літнім людям, людям з інвалідністю та пораненим.

"Мешканців забрали з пункту збору, куди вони дісталися самотужки. Також у всіх селищах поліція підбирала людей, які прагнули залишити зону обстрілів. Поліція намагається врятувати життя якнайбільшої кількості людей", - зазначили правоохоронці.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

У Нацполіції повідомили, що триває розміщення людей та забезпечення їх речами першої необхідності.

"Врятованих розселяють як на Донеччині, так і організують їх доправлення до інших регіонів України", - зазначили в НПУ.

Нагадаємо, Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення. Військові погоджуються припинити вогонь сьогодні з 9:00 по 21:00 для гуманітарних коридорів.

З Енергодара до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста.

У вівторок, 8 березня, із Сум вивезли 5 тисяч людей.