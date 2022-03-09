Україна та РФ домовилися про припинення вогню для евакуації людей у кількох областях

Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення. Військові погоджуються припинити вогонь сьогодні з 9:00 по 21:00 для гуманітарних коридорів.
Це маршрути Енергодар-Запоріжжя, Суми-Полтава, Маріуполь-Запоріжжя, Волноваха-Покровськ, Ізюм-Лозова, Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ. Про це на брифінгу вранці 9 березня повідомила міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Я звертаюся до Російської Федерації – ви взяли на себе офіційні публічні зобовʼязання припинити вогонь з 9-ї ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли взяті зобовʼязання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. Мешканці Волновахи дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана і люди могли покинути місця, де вони укриваються від нищівного вогню", – зазначила Верещук.
Вона окремо підкреслила, що у Ворзелі в будинку маляти станом на зараз перебувають 55 дітей і 26 осіб персоналу. Україна дуже просить РФ дотриматись взятих зобовʼязань і припинити вогонь з 9:00 по 21:00, як було домовлено.
Голова київської ОДА оприлюднив маршрути евакуації в області.
Адреси для евакуації:
- м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б
- м. Ворзель, Укрпошта, вул. Курортна, 25
- м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12
- м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А
- м. Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна
- м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220
Нагадаємо, вчора евакуацію проводили, зокрема, в Сумах. До Полтави вдалося вивезти близько 5000 людей.