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Україна та РФ домовилися про припинення вогню для евакуації людей у кількох областях

Режим тиші має працювати з 9:00 по 21:00. 

Україна та РФ домовилися про припинення вогню для евакуації людей у кількох областях
Фото: Макс Требухов

Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення. Військові погоджуються припинити вогонь сьогодні з 9:00 по 21:00 для гуманітарних коридорів. 

Це маршрути Енергодар-Запоріжжя, Суми-Полтава, Маріуполь-Запоріжжя, Волноваха-Покровськ, Ізюм-Лозова, Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ. Про це на брифінгу вранці 9 березня повідомила міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

"Я звертаюся до Російської Федерації – ви взяли на себе офіційні публічні зобовʼязання припинити вогонь з 9-ї ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли взяті зобовʼязання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. Мешканці Волновахи дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана і люди могли покинути місця, де вони укриваються від нищівного вогню", – зазначила Верещук.

Вона окремо підкреслила, що у Ворзелі в будинку маляти станом на зараз перебувають 55 дітей і 26 осіб персоналу. Україна дуже просить РФ дотриматись взятих зобовʼязань і припинити вогонь з 9:00 по 21:00, як було домовлено.

Голова київської ОДА оприлюднив маршрути евакуації в області.

Адреси для евакуації: 

  •  м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б
  • м. Ворзель, Укрпошта, вул. Курортна, 25
  • м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12
  •  м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А
  • м. Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна
  •  м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220

Нагадаємо, вчора евакуацію проводили, зокрема, в Сумах. До Полтави вдалося вивезти близько 5000 людей. 

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