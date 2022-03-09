Україна та РФ домовилися про припинення вогню для евакуації людей у кількох областях

Україна і Росія за посередництва Міжнародного Червоного Хреста погодили режим припинення вогню для евакуації мирного населення. Військові погоджуються припинити вогонь сьогодні з 9:00 по 21:00 для гуманітарних коридорів.

Це маршрути Енергодар-Запоріжжя, Суми-Полтава, Маріуполь-Запоріжжя, Волноваха-Покровськ, Ізюм-Лозова, Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ. Про це на брифінгу вранці 9 березня повідомила міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Я звертаюся до Російської Федерації – ви взяли на себе офіційні публічні зобовʼязання припинити вогонь з 9-ї ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли взяті зобовʼязання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. Мешканці Волновахи дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана і люди могли покинути місця, де вони укриваються від нищівного вогню", – зазначила Верещук.

Вона окремо підкреслила, що у Ворзелі в будинку маляти станом на зараз перебувають 55 дітей і 26 осіб персоналу. Україна дуже просить РФ дотриматись взятих зобовʼязань і припинити вогонь з 9:00 по 21:00, як було домовлено.

Голова київської ОДА оприлюднив маршрути евакуації в області.

Адреси для евакуації:

м. Ірпінь, готель "Ірпінь", вул. Соборна, 105Б

м. Ворзель, Укрпошта, вул. Курортна, 25

м. Буча, Бучанська міська рада, вул. Енергетиків, 12

м. Гостомель, Виправна колонія, вул. Мирна, 3А

м. Бородянка, Церква, вул. Православна - вул. Центральна

м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220

Нагадаємо, вчора евакуацію проводили, зокрема, в Сумах. До Полтави вдалося вивезти близько 5000 людей.