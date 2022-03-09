На 10 прикордонних пропускних пунктах немає черг, - ДПСУ

Державна прикордонна служба України оприлюднила стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України на 06:00 09.03.2022.
Республіка Польща:
«Ягодин» - 0 п/а, 0 пішоходів;
«Устилуг» - 150 п/а, 0 пішоходів;
«Угринів» - 250 п/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
«Рава-Руська» - 350 п/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
«Грушів» - 250 п/а, 38 автобусів, 700 пішоходів;
«Краківець» - 200 п/а, 40 автобусів, 0 пішоходів;
«Шегині» - 120 п/а, 26 автобусів, 100 пішоходів;
«Смільниця» - 10 п/а, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 200 п/а, 0 пішоходів;
«Ужгород» - 240 п/а, 0 пішоходів;
«Малі Селменці» - 0 пішоходів.
Угорщина:
«Тиса» - 5 п/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - працює з 08:00 до 24:00;
«Косино» - 0 п/а, 0 пішоходів;
«Лужанка» - 25 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» - 0 п/а, 0 пішоходів.
Румунія:
«Дякове» - 0 п/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» - 0 п/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 200 п/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 0 п/а, 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 п/а, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 п/а, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 п/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, уряд спростив порядок перетину державного кордону для водіїв вантажівок і залізничного транспорту віком від 18 до 60 років.