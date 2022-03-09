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На 10 прикордонних пропускних пунктах немає черг, - ДПСУ

Найменш завантажений кордон із Моловою.

На 10 прикордонних пропускних пунктах немає черг, - ДПСУ
Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України оприлюднила стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України на 06:00 09.03.2022.

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 п/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 150 п/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 250 п/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 350 п/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 250 п/а, 38 автобусів, 700 пішоходів;

«Краківець» - 200 п/а, 40 автобусів, 0 пішоходів; 

«Шегині» - 120 п/а, 26 автобусів, 100 пішоходів;

«Смільниця» - 10 п/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 200 п/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 240 п/а, 0 пішоходів;

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 5 п/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - працює з 08:00 до 24:00;

«Косино» - 0 п/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 25 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 п/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 п/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 п/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 200 п/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 п/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 п/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 п/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 п/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, уряд спростив порядок перетину державного кордону для водіїв вантажівок і залізничного транспорту віком від 18 до 60 років.

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