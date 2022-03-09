США не підтримали передачу Україні польських винищувачів, але говорять про ППО, - Пентагон

Сполучені Штати не підтримують передачу бойових літаків Україні, зокрема польських винищувачів МіГ-29. Про це сьогодні заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, пише Guardian.

Кірбі розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв зі своїм польським колегою і "наголосив, що ми не підтримуємо передачу додаткових винищувачів ВПС Україні на цей час і тому також не маємо жодного бажання бачити їх у нашому підпорядкуванні".

Кірбі також назвав причини, через які США проти передачі бойової авіації Україні.

"По-перше, ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати українську оборону — це надати їй зброю та системи, яких вони найбільше потребують для відбиття російської агресії, зокрема, протитанкової та протиповітряної оборони. Ми разом з іншими країнами продовжуємо надсилати їм цю зброю і знаємо, що вона використовується з великим успіхом. Повільний поступ Росії на півночі і повітряний простір над Україною — головний доказ цього", - сказав він.

Кірбі зазначив, що хоча можливості російської авіації і значні, їхня ефективність обмежена через українські стратегічні оперативні та тактичні наземні системи ППО, ракети "земля-повітря" та ПЗРК.

"По-друге, наразі ВПС України мають кілька ескадрилей повністю боєздатних літаків. За нашими оцінками, додавання літаків навряд чи суттєво змінить ефективність ВПС України порівняно з можливостями Росії. Тому ми вважаємо, що вигода від передачі цих МіГ-29 є невеликою", - зазначив спікер Пентагону.

Нагадаємо, напередодні польський уряд заявив про готовність передати свої літаки-винищувачі в розпорядження уряду США. У Пентагоні заявили, що передача МіГ-29 може бути "сприйнята як ескалація та може призвести до серйозної реакції Росії".

Україна з перших днів війни просить НАТО закрити небо, адже найбільших руйнувань російська авіація завдає не військовим об'єктам, а житловим будинкам, школам, лікарням і мирному населенню.