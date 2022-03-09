​Фонд «Повернись живим» передав Збройним силам 1500 квадрокоптерів

Це одна з найбільших закупівель Фонду за всю його історію – понад 105 786 285 грн.

Фонд «Повернись живим» передав Збройним силам України 1500 квадрокоптерів для потреб розвідки.

Про це повідомляє офіційна сторінка фонду у Facebook.

«Це одна з найбільших закупівель Фонду за всю його історію – понад 105 786 285 грн, але вже дуже скоро будуть ще більші: бронежилети, шоломи, тепловізори, автівки – ми вже чекаємо партії допомоги на мільйони доларів, – йдеться у повідомленні. – Й максимально швидко ця допомога потрапить українським воїнам, щоб вони мали все необхідне для оборони країни ти перемоги над ворогом».

«Наше завдання не спинятися й оперативно закрити всі нагальні потреби армії. Й у цьому нам конче потрібна ваша допомога. Кожна гривня, яку ви перераховуєте на військо використовується максимально швидко та ефективно, що ви можете побачити з інтенсивності звітування у наших соцмережах», – зазначають волонтери.

Нагадаємо, Фонд «Повернись живим» придбав для українських аеророзвідників Raybird 3 – безпілотний літак, здатний виконувати задачі оперативно-тактичного рівня, вартістю 18,6 млн. грн.

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