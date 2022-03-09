Військові Білорусі не готові до участі у війні проти України, - ЗСУ

Особовий склад збройних сил Білорусі не готовий брати участь у війні проти України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їхньої готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ. Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України", - зазначили в Генеральному штабі.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає режим Лукашенка в Білорусі як співучасника Росії у війні проти України.

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