​Форум співробітництва в Арктиці призупинив участь Росії у своїй роботі

Країни-учасниці Ради Баренцева/Євроарктичного регіону оголосили про зупинення співпраці з Росією через її військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву організації.

Автори документа наголошують, що Рада Баренцева має на меті "зміцнення миру, стабільності та сталого розвитку" в Арктиці.

"З огляду на кричуще порушення Росією міжнародного права, порушення заснованої на правилах багатосторонності та принципів і цілей Ради Баренцева/Євроарктичного регіону, у Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції та Європейського Союзу немає іншого вибору, крім як призупинити діяльність Росії у (рамках) Баренцева-Євроарктичної співпраці", - зазначається в заяві.

Рада Баренцева заснована як форум регіонального співробітництва на початку 1993 року на зустрічі міністрів закордонних справ Росії та країн Північної Європи у місті Кіркенес (Норвегія). На правах постійних членів до неї увійшли Данія, Ісландія, Норвегія, Росія, Фінляндія та Швеція, а також Комісія європейських спільнот (Європейська комісія). Дев'ять держав – Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Нідерланди, Польща, Франція, США, Японія – мають статус спостерігачів.

Раніше про зупинення роботи у зв'язку з діями Росії в Україні оголосила також Арктична рада.

Нагадаємо, минулого року Росія знову заблокувала надання Євросоюзу статусу спостерігача в Арктичній раді. У ЄС такі дії російської сторони розцінюють як відповідь на сталу підтримку України та санкції проти РФ за Крим і агресію на сході України.