Німеччина блокує відключення Сбербанку від SWIFT, - Bloomberg

У Берліні хочуть не допустити включення російського банку до санкційного списку.

Німеччина наполягає на тому, щоб Сбербанк Росії не потрапив до списку підсанкційних банків, повідомляє Bloomberg.

Невдовзі ці банки мають бути відключені від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

За даними Bloomberg, документи показують, що влада Німеччини неодноразово закликала до обережності з таким кроком під час дипломатичних зустрічей. Упродовж останніх днів такі зустрічі відбулися за участю міністрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно виступив із закликом до стриманості санкцій, які можуть вплинути на енергетику.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину запровадити жорсткіші санкції проти Росії. У своїй статті для видання Die Welt Кулеба запропонував відмовитися від російських енергоносіїв, відключити Сбербанк від SWIFT, заморозити кореспондентські рахунки російських банків і компаній та заборонити вхід російських кораблів у європейські порти.

У ЄС погодили новий пакет санкцій проти РФ. Він також передбачає відключення від SWIFT трьох білоруських банків.