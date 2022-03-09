​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
ГоловнаСвіт

Німеччина блокує відключення Сбербанку від SWIFT, - Bloomberg

У Берліні хочуть не допустити включення російського банку до санкційного списку.

Німеччина блокує відключення Сбербанку від SWIFT, - Bloomberg
Фото: Сергей Нужненко

Німеччина наполягає на тому, щоб Сбербанк Росії не потрапив до списку підсанкційних банків, повідомляє Bloomberg.

Невдовзі ці банки мають бути відключені від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

За даними Bloomberg, документи показують, що влада Німеччини неодноразово закликала до обережності з таким кроком під час дипломатичних зустрічей. Упродовж останніх днів такі зустрічі відбулися за участю міністрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно виступив із закликом до стриманості санкцій, які можуть вплинути на енергетику. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину запровадити жорсткіші санкції проти Росії. У своїй статті для видання Die Welt Кулеба запропонував відмовитися від російських енергоносіїв, відключити Сбербанк від SWIFT, заморозити кореспондентські рахунки російських банків і компаній та заборонити вхід російських кораблів у європейські порти.

У ЄС погодили новий пакет санкцій проти РФ. Він також передбачає відключення від SWIFT трьох білоруських банків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також