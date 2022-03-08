У ЄС погодили новий пакет санкцій проти російських олігархів і морської індустрії

У ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він включатиме нові обмеження для російських олігархів. Також санкції стосуватимуться морської індустрії Росії. Про це повідомляє видання Politico.

Крім того, санкції торкнуться Білорусі. Новий пакет обмежень передбачає відключення трьох білоруських банків від SWIFT.

Конкретний список російських олігархів, яких торкнуться санкції, поки що невідомий. Очікується, що процес погодження обмежень для Росії завершиться завтра.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на окупанта наклали потужні санкції, включно із закриттям магазинів і припиненням постачання товарів. Зокрема, через війну в Україні американська компанія Procter & Gamble зупиняє інвестиції та рекламну діяльність у РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни, який також скоротить.

Сьогодні мережа кав'ярень Starbucks і компанія Coca-Cola заявили, що засуджують війну проти України і призупиняють діяльність у Росії. Раніше також McDonald's оголосив, що "тимчасово закриє" свої російські ресторани.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки, можна прочитати тут.