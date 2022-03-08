На Харківщині після авіаудару загинули дитина та один дорослий

На Харківщині в селі Дінець Чугуївського району внаслідок російського авіанальоту загинули одна дитина та дорослий. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"О 19:05 у с. Дінець Чугуївського району під час авіаудару сталося потрапляння снаряда в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Ще одну людину вдалося врятувати з-під завалів.

На місці трагедії працювали пʼять рятувальників.

Нагадаємо, що 8 березня окупанти розбомбили лікарню в місті Ізюм.