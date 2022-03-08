"Київщина тримає оборону!" – голова ОДА про воєнну ситуацію в області

Голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба оприлюднив мапу воєнної ситуації станом на 8 березня. Згідно з нею, більшість області лишається підконтрольною районним військовим адміністраціям.

Тимчасово захопленою окупантами є Поліська, Іванківська, Димерська, Бучанська, Гостомельська, Бородянська, Немішаївська громади.

Крім того, пересування ворожої техніки відбувається в Макарівській і Дмитрівській громадах, а також у Калитянській, Калинівській і Баришівській.

Фото: Олексій Кулеба Telegram

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники здійснили авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі на Київщині. Кількість травмованих уточнюється. Найбільш небезпечними напрямками в області лишаються Житомирська траса, напрямок Буча - Ірпінь - Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.