Британська телерадіокорпорація BBC відновлює роботу в Росії

Британська телерадіокорпорація BBC відновлює репортажі з Росії, призупинені у зв'язку з ухваленням нового закону, який запроваджує кримінальну відповідальність за "фейки" про Збройні сили РФ.

Про це повідомила пресслужба BBC, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розглянули наслідки нового законодавства поряд із гострою необхідністю вести репортажі з Росії. Після ретельного обговорення ми вирішили відновити репортажі з Росії англійською мовою сьогодні ввечері (у вівторок, 8 березня) після того, як вони тимчасово були припинені наприкінці минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

"Ми розповімо цю важливу частину історії незалежно та неупереджено, дотримуючись суворих редакційних стандартів Бі-бі-сі. Безпека наших співробітників у Росії залишається нашим пріоритетом номер один", - додали корпорації.

Нагадаємо, 4 березня ВВС призупинило роботу своїх співробітників у Росії у зв'язку з ухваленим законом про кримінальну відповідальність до 15 років позбавлення волі за "фейки" про Збройні сили РФ. Робота служби новин BBC в Росії триває з-за кордону.

2 березня Роскомнагляд заблокував радіостанцію "Эхо Москвы", телеканали "Дождь" та "Настоящее время". Окрім того, на території Росії було заблоковано низку зарубіжних та українських ЗМІ: LB.ua, Censor.net, Zn.ua, Zaxid.net тощо, сайти МОЗ і Держприкордонслужби, а також сайт "Шукай своїх" – про російських солдатів, які загинули чи потрапили в полон від початку вторгнення. Корпункт німецького видання Deutsche Welle повідомив, що переїжджає з Москви до Риги, але продовжить "залишатися з росіянами в діалозі, у якому іноді не обійтися без неприємної правди".

На думку Роскомнагляду, достовірну інформацію про напад Росії на Україну поширюють виключно "російські офіційні інформаційні джерела". Вони називають обстріли мирних українських міст "спеціальною операцією", а також замовчують про втрати російської армії. Офіційні росЗМІ також не публікують дані про полонених росіян, які намагаються просити своїх рідних забрати їх з України.

Натомість російські ресурси продовжують поширювати дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. Зокрема, днями пропагандистські ЗМІ "переключилися" на тему біологічної зброї. А раніше в Херсонській ОДА повідомляли, що російські ЗМІ поширювали фейки про те, що начебто мешканці Херсонщини просять прийняти область у Росію.