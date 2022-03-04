Дума РФ одноголосно вирішила садити на 15 років за "фейки про російську армію"

Поправки до Кримінального кодексу РФ можуть набути чинності вже завтра, 5 березня.

Державна дума Російської Федерації схвалила поправки про позбавлення волі до 15 років за "фейки про російську армію".

За ухвалення поправок до Кримінального кодексу Держдума проголосувала одноголосно – 401 голос "за", повідомляє російська "Новая газета".

"Законопроєкт буде негайно направлений до Ради Федерації", – уточнив спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін.

За його словами, положення документа можуть набути чинності вже завтра, 5 березня.

Крім цього, Держдума схвалила запровадження статті 280.3 про дискредитацію Збройних сил Росії. Мінімальним покаранням за таке правопорушення буде штраф у розмірі від 100 до 300 тисяч рублів, максимальним – 5 років позбавлення волі.

За рішенням Держдуми у Кримінальник кодекс РФ вводиться стаття 207.3 – "про публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних Сил РФ з метою захисту інтересів Росії та її громадян". Максимальне покарання за цією статтею – 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Росії дедалі більше людей виходять на акції проти війни РФ в Україні.

2 березня Роскомнагляд заблокував радіостанцію "Эхо Москвы", телеканали "Дождь" та "Настоящее время". Окрім того, на території Росії було заблоковано низку українських ЗМІ.

На думку відомства, достовірну інформацію про напад Росії на Україну поширюють виключно "російські офіційні інформаційні джерела". Окрім того, раніше тут були заблоковані сайти низки українських ЗМІ: LB.ua, Censor.net, Zn.ua, Zaxid.net тощо, сайти МОЗ і Держприкордонслужби, а також сайт "Шукай своїх" – про російських солдатів, які загинули чи потрапили в полон від початку вторгнення.