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Чехія запроваджує режим надзвичайної ситуації через наплив біженців з України

До країни прибуло вже близько 30 тисяч українців.

Чехія запроваджує режим надзвичайної ситуації через наплив біженців з України

Із п'ятниці, 4 березня, в Чехії запровадили режим надзвичайної ситуації. Влада вирішила ввести його на місяць, однак за необхідності терміни можуть продовжити. 

Про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив під час брифінгу, передає УНІАН.

"До Чехії прибуло вже близько 30 тисяч біженців з України. Для більш ефективної організації їх розміщення в нашій країні уряд оголошує з п'ятниці, 4 березня, режим НС", - сказав прем'єр-міністр.

Повідомляють, що у зв'язку з рекордним потоком біженців з України в усіх регіонах країни розгорнули центри прийому та реєстрації прибулих громадян. На цей час влада розробляє низку законопроєктів, які надали б біженцям доступ до ринку праці. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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