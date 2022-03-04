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Корпорація Boeing виділила Україні екстрену гуманітарну допомогу на $2 млн

Кошти спрямують організаціям, що доставляють їжу, воду, одяг, ліки та забезпечують житло для переміщених українців.

Корпорація Boeing виділила Україні екстрену гуманітарну допомогу на $2 млн

Одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій компанія Boeing надасть Україні пакет екстреної гуманітарної допомоги на суму 2 мільйони доларів США. 

Кошти буде надіслано організаціям, що доставляють їжу, воду, одяг, ліки та забезпечують житло для переміщених українців, зокрема тих, хто шукає притулку в сусідніх країнах.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

"Конфлікт, що розгортається в Україні, призводить до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів для підтримання українського народу", – заявив президент і головний виконавчий директор Boeing Дейв Келгун.

Зазначається також, що Boeing компенсуватиме всі внески співробітників, зроблені на підтримку гуманітарної допомоги Україні, у межах благодійної програми компанії.

Із зазначеної суми 1 млн доларів буде спрямовано CARE для допомоги в роздаванні продуктів харчування, води та гігієнічних засобів, а також грошової допомоги та психосоціальної підтримки постраждалих українців, з особливою увагою до жінок, дітей і людей похилого віку.

Американському Червоному Хресту буде виділено $500 тис., $250 тис. – для допомоги у розподілі ліків, предметів медичного призначення та надання критичної медичної допомоги, ще $250 тис. – для організацій, які працюють із вразливими переміщеними особами в Україні та сусідніх країнах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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