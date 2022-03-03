Світовий банк зупинив усі свої програми в Росії та Білорусі у зв'язку з «вторгненням Росії в Україну». Про це повідомляють на сайті фінансової структури.

"Група Світового банку не схвалила жодних нових позик або інвестицій у Росію з 2014 року", - йдеться в повідомленні фінансової установи в середу. «З середини 2020 року також не було затверджено жодного нового кредитування Білорусі».

У заяві, опублікованій у вівторок, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва і президент Групи Світового банку Девід Малпасс заявили, що вони «глибоко шоковані та засмучені руйнівними людськими та економічними збитками, завданими війною в Україна».

«Наші інституції працюють разом, щоб підтримати Україну на фронтах фінансування та політики, і терміново збільшують цю підтримку», – йдеться у заяві.

«Світовий банк і МВФ також працюють разом, щоб оцінити економічний та фінансовий вплив конфлікту та біженців на інші країни регіону та світу», – додали вони.

«Скоординовані міжнародні дії будуть мати вирішальне значення для пом’якшення ризиків і подолання наслідків. Ця криза впливає на життя та засоби до існування людей у всьому світі, і ми пропонуємо їм нашу повну підтримку».

Варто зазначити: Світовий банк готує виплату Україні в розмірі 350 мільйонів доларів, яка буде представлена його правлінню цього тижня.

Минулого тижня радник Світового банку став першим російським чиновником, який пішов у відставку з керівної посади в міжнародному органі на знак протесту проти війни.